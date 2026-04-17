Haberler

Gümüşhacıköy'de küçükbaş hayvanlara yönelik aşı ve küpeleme çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, koyun ve keçilere yönelik çiçek ve veba aşılamaları ile küpeleme işlemlerini sürdürüyor. Müdür Celal Eker, hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınmasının önemini vurguladı.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, ilçede koyun ve keçilere yönelik çiçek ve veba aşılamalarının yanı sıra küpeleme işlemlerinin de düzenli olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Eker, yürütülen çalışmaların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada titizlikle uygulandığını belirterek, hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

