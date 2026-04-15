Haberler

Gümüşhacıköy'de Kalp Sağlığı Haftası'nda bilgilendirme standı kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy ilçesinde Kalp Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kalp sağlığını koruma yolları ve risk faktörleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Tansiyon ölçümleriyle riskli durumdaki vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde, "Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, vatandaşlara kalp sağlığını korumanın yolları ve risk faktörleri anlatıldı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi personeli, vatandaşların tansiyon ölçümünü yaparak bilgilendirmede bulundu.

Tansiyonu riskli görülen vatandaşlar ise ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Burada Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru ve sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara kalp hastalıklarından korunma yolları anlatıldı.

Görevliler, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, risk faktörleri ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

