Gümüşhacıköy'de Kaçak Su Kullanımına 150 Bin Lira Ceza

Gümüşhacıköy'de Kaçak Su Kullanımına 150 Bin Lira Ceza
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Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçede kaçak su kullanımı ve şebeke hattından bahçe sulama yapan 5 kişiye toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerin artırılacağı ve vatandaşların kaçak su kullanımından kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, ilçede kaçak su kullanımı ve şebeke hattından bağ ve bahçe sulayan 5 kişiye toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Başkan Özyol, yaptığı açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması ve israfın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artırıldığını belirtti.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak su kullandığı ve şebeke hattından bağ bahçe suladığı belirlenen 5 kişiye 150 bin lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Özyol, vatandaşları kaçak su kullanımından ve şebekeden bağ bahçe sulamaktan kaçınmaları konusunda uyararak, aksi takdirde yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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