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Gümüşhacıköy'de gıda denetimleri sürüyor

Gümüşhacıköy'de gıda denetimleri sürüyor
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Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda satış ve üretim işletmelerinde hijyen ve mevzuat denetimlerine devam ediyor. Müdür Celal Eker, güvenilir gıda arzı ve toplum sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki gıda satış ve üretim işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu ile hijyen ve muhafaza koşulları kontrol edildi.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, yaptığı açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin belirli program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Eker,

"İlçemizde faaliyet gösteren gıda satış yerleri ile gıda üretim işletmelerinde gıda mevzuatı kapsamında denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, toplum sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzının devamlılığını sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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