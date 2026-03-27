Gümüşhacıköy'de üreticilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi

Gümüşhacıköy'de üreticilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, üreticilere yönelik 'Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik' kapsamında eğitim programı devam ederken, katılımcılara bilinçli ve güvenli kullanım konularında bilgi veriliyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üreticilere yönelik "Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" kapsamında eğitim programı devam ediyor.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda üreticilerin bilgilendirildiğini belirtti.

Eker, eğitim toplantısında yönetmelik değişiklikleri, Bitki Reçete Sistemi, üretici kayıt defteri uygulamaları, bitki koruma ürünleri ve uygulamaları hakkında genel bilgiler ile etiket bilgileri konularının ele alındığını ifade etti.

Programda ayrıca zirai mücadele ilaçlarının bilinçli kullanımı, ilaç kalıntısı sorunu, kahverengi kokarcanın tanımı ve mücadelesi, koruyucu güvenlik önlemleri, zehirlenmeler ve ilk yardım konularında da üreticilere bilgi verildi.

Eğitime katılan üreticilere, bitki koruma ürünlerini uygulayabilmeleri için "Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi" düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
