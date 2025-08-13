Gümüşhacıköy'de Araç Kontrolü Sırasında Tır Çarpması: 1 Ölü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde arızalanan otomobilini kontrol eden 75 yaşındaki Abdullah Dokgöz, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır sürücüsü olay yerinden kaçtı ancak jandarma tarafından yakalandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde arızalanan otomobilini kontrol ederken tır çarpan kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan Uyruklu Zurab Kobaıdze yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Keltepe mevkisinde yol kenarında arızalanan otomobilini kontrol eden Abdullah Dokgöz'e (75) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Dokgöz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Dokgöz'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Amasya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
