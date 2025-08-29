Gümüşhacıköy'de 2025-2026 Eğitim Yılı Öncesi Değerlendirme Toplantısı
Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda eğitim yılı hazırlıkları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülecek projeler ele alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin başkanlığında, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ve ilçedeki okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, yapılacak çalışmalar ele alındı, eğitim yılı hazırlıkları, okul güvenliği, temizlik çalışmaları, kurumsal planlamalar ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülecek projeler görüşüldü.
Gültekin, eğitimde yöneticilerinin üstlendiği sorumluluğun önemine vurgu yaparak, "Yeni döneme hazırız. Hedefimiz öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak." ifadelerini kullandı.