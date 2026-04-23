Amasya'da cezaevi personelinden köy okuluna destek

Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından Çal köyündeki ilkokulda yapılan bakım, onarım ve boya çalışmaları ile okulun fiziki şartları iyileştirildi. Kaymakam Büşra Güneş, yapılan çalışmaların çocukların eğitim ortamını olumlu etkilediğini belirtti.

Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından Çal köyünde bulunan ilkokulda bakım, onarım ve boya çalışmaları gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla okulun fiziki şartları iyileştirilirken, öğrenciler için daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Kaymakam Büşra Güneş, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Merzifon Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Osman Can İğci ile cumhuriyet savcıları Erdi Balcı, Hasan Önüt ve Hüseyin Sekü okulu ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Kaymakamı Güneş, kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen bu tür çalışmaların çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
