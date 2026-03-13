Haberler

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol'dan sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı ziyareti

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Özyol'dan sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Özyol, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlar ve sağlık personeliyle bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarının insan hayatı için gösterdiği fedakarlığın önemine değinen Özyol, doktor ve sağlık görevlisine karanfil verdi.

Özyol, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zor şartlarda dahi özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İlçemizdeki hastanede görev yapan başta başhekimimiz Mümin Sarıkulak olmak üzere tüm doktorlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Mümin Sarıkulak da hatırlanmanın sağlık çalışanları için moral kaynağı olduğunu belirterek, Özyol'a nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Pakistan'da polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü

Polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor