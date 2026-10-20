Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Tocornal ile savunma sanayisi işbirliğini görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Fernando Barros Tocornal ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün Tocornal ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-Şili savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Kaynak: AA