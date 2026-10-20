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Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Tocornal ile savunma sanayisi işbirliğini görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Fernando Barros Tocornal ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Şili savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi ve savunma ile güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Şili Savunma Bakanı Fernando Barros Tocornal ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün Tocornal ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-Şili savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Kaynak: AA
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