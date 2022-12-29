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Gümrük Müdürü, personelini herkesin önünde "Eşek sıpası" diyerek tokatladı

Güncel Haberler

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Erdoğan, vergi mükellefleri ile yaptığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna "Eşek sıpası" diyerek tokat attı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u da etiketleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağdı.

TOKAT ATIP HAKARET ETTİ

Polat'ın paylaştığı görüntülerde sahnede konuşan Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek "İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası" diyerek tokat atıp hakaret ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Ticaret Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."

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Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

UZUNMUSTAFA:

PATRONLARIN HEPSI BOYLE DEGIL MI SANKI

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Mikail arman:

Însanların kibir, nankörlük ve edepsizliklerini gördükçe Yüce ALLAH'ın yarattığı masum hayvanları daha çok seviyorum.

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Mehmet Vatandaş:

Hakaret ve tokattan ziyade biraz dozu kaçmış espri gibi görünüyor adamın tavırları babacan ve tokat yiyen dahil hepsi gülüyor

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