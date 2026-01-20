Haberler

Uysal'dan Nusaybin Bayrak Tepkisi

Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk Milletinin, Aziz Milletimizin namusu, onuru, egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi Bayrağımıza yönelik saldırıyı, uyarılarımıza rağmen bu saldırıya cesaret veren her söylemi ve elbette saldırgan hainleri lanetliyoruz. Ay yıldızlı al bayrağı bu vatana otağ eden şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkacak, bu saldırının hesabını Millet olarak soracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
