Gültekin Uysal, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısının araştırılmasını istedi

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Hadisenin bütün yönleriyle ve hiçbir ihmal karanlıkta bırakılmadan araştırılması; silaha erişimden okul güvenliğine kadar tüm hususların açıklığa kavuşturulması zaruridir" dedi.

Gültekin Uysal, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Turgutlu'da, evlatlarımızın eğitim gördüğü bir okulun önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle telin ediyoruz. Okullarımızın kapısına kadar ulaşan şiddet, yalnızca bir asayiş meselesi olarak görülemez. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görebilmesi, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Hadisenin bütün yönleriyle ve hiçbir ihmal karanlıkta bırakılmadan araştırılması; silaha erişimden okul güvenliğine kadar tüm hususların açıklığa kavuşturulması zaruridir. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, Manisamıza ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA