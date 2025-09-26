Gültekin Uysal: "Akp İktidarının Pusulası Oldum Olası Zaten 'Kuzuyla Ağlamaktan, Kurtla Yemekten' İbaretti"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Siyasal İslamcı AKP iktidarının pusulası oldum olası zaten 'kuzuyla ağlamaktan, kurtla yemekten' ibaretti. Şimdi sormak lazım; ABD, Suriye'de PKK/PYD'den desteğini çekti ve silah mı bıraktırdık? AKP iktidarının neredeyse seçilmesine duacı olduğu Kudüs'ü başkent ilan etmiş Trump, katil Netenyahu'yu, Gazze'deki soykırımı desteklemekten vaz mı geçti" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"Ortadoğu'da 100 yıl önce bir emperyalist kadastro geçti ve bu mühendisliğin kendi kaderini kendisi belirleyen tek istisnası Türkiye'dir. Meşruiyet açığı olan siyasi düzen ve yönetimler oluşturuldu. Dahası, yöneticilerinin şahsi zaafiyetleri dolayısıyla ülkelerin milli güvenlik açıkları oluştu. Bu ülkeler meşruiyet açığı ve yolsuzluklar başta olmak üzere yöneticilerinin zaafları dolayısıyla oluşan kırılganlığı yönetmek ve iktidarlarını sürdürmek 'küresel haydutlara' ülkelerinin milli menfaatleri aleyhine bir bedel ödemek zorunda kalıyor.

Türkiye'nin de son 23 yıldır tüm hamasi nutukların örtemeyeceği gerçekliği de maalesef bundan ibarettir. ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ın ifşa ettiği 'destansı' antlaşmalar ( Boeing Uçak Antlaşması, 20 yıllık Likid Gaz Antlaşması, ABD'ye uygulanan gümrüklerin peşin peşin kaldırılması) karşılığı 'meşruiyet' becaişi işin özeti. Bunlar yetmemiş, ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'dan yapmasını beklediği Heybeliada Ruhban Okulu'ndan başlayarak ev ödevleri varmış. Siyasal İslamcı AKP iktidarının pusulası oldum olası zaten 'kuzuyla ağlamaktan, kurtla yemekten' ibaretti.

Şimdi sormak lazım; Abd, Suriye'de Pkk/PYD'den desteğini çekti ve silah mı bıraktırdık? AKP iktidarının neredeyse seçilmesine duacı olduğu Kudüs'ü Başkent ilan etmiş Trump, Katil Netenyahu'yu, Gazze'deki soykırımı desteklemekten vaz mı geçti?"