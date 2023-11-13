Gülşehri beldesinde kanalizasyon şebekesi çalışmaları tamamlandı
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Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde Hoşumlu, Çötelli, Faraşlı ve Keser mahallelerinde kanalizasyon şebekesi çalışması tamamlandı. Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, eski ve yeni imar alanlarında yaklaşık 2 kilometre kanalizasyon hattı yapıldığını belirtti.
Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde kanalizasyon şebekesi çalışmaları tamamlandı.
Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine, Hoşumlu, Çötelli, Faraşlı ve Keser mahallelerinde kanalizasyon şebekesi çalışması yapıldığını söyledi.
Bu mahallelerdeki kanalizasyon hattının çok eski olduğunu anlatan Ünlü, "Yeni imar alanlarında da kanalizasyon hattı yoktu. Bu nedenle geniş çaplı bir çalışma başlattık. Yaklaşık 2 kilometre kanalizasyon hattı yaptık." dedi.
Kaynak: AA / Güncel