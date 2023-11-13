Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde kanalizasyon şebekesi çalışmaları tamamlandı.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine, Hoşumlu, Çötelli, Faraşlı ve Keser mahallelerinde kanalizasyon şebekesi çalışması yapıldığını söyledi.

Bu mahallelerdeki kanalizasyon hattının çok eski olduğunu anlatan Ünlü, "Yeni imar alanlarında da kanalizasyon hattı yoktu. Bu nedenle geniş çaplı bir çalışma başlattık. Yaklaşık 2 kilometre kanalizasyon hattı yaptık." dedi.