Haberler

Gülşehir'de Çöp Evde Şok Olay: Anneden 1 Ay Sonra Haber Alınamadı

Gülşehir'de Çöp Evde Şok Olay: Anneden 1 Ay Sonra Haber Alınamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde zihinsel engelli Hatice Çankaya'nın, 1 ay önce ölen annesi Asiye Çankaya'nın cesediyle yaşadığı tespit edildi. Aile yakınları, eve yoğun koku nedeniyle geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde çöp evdeki zihinsel engelli Hatice Çankaya'nın (41), yaklaşık 1 ay önce ölen annesi Asiye Çankaya'nın (81) cesediyle yaşadığı ortaya çıktı.

Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. Hatice Çankaya'nın yakınlarına kapıyı açması üzerine içeriden yoğun koku geldiği fark edildi. Durumdan şüphelenip daireyi kontrol eden yakınları, Asiye Çankaya'nın çürümeye başlayan cesedi ve tüm odalarda sokaktan toplanan çöplerle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Asiye Çankaya'nın yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi. Asiye Çankaya'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Zihinsel engelli Hatice Çankaya ise sağlık kontrolü için aynı hastaneye götürüldü. Evdeki çöpler, belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm olursa garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan canlı yayında Filistin mesajı: Garantör olmaya hazırız
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Galatasaray'da Sane'nin gecesi! Takımını adeta ipten aldı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.