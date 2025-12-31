Gülnar Kaymakamı Şanal'a, Mersin Orman Bölge Müdürü Ataş'tan ziyaret
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ile gerçekleştirilen ziyarette, kentteki orman koruma faaliyetleri ve kurumlar arası işbirliği konularını görüştü.
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'ı makamında kabul etti.
Kaymakam Şanal, ziyarette kentte yürüttükleri faaliyetlerle ilgili Ataş'tan bilgi aldı.
Ziyarette, ormanların korunması konusunda kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel