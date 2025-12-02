Haberler

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı. Şanal, engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için devletin çalışmaları sürecinin devam ettiğini belirtti.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, 3 Aralık'ın, engellilerin sorunlarına dikkatin çekilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması adına önem taşıdığını belirtti.

Engelliliğin, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu kaydeden Şanal, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli kardeşlerimizin eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, önlerindeki fiziksel ve zihinsel engellerin kaldırılması için devletimizin ve yerel yönetimlerimizin çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir. Unutulmamalıdır ki en büyük engel kalplerdeki sevgisizliktir. Fiziki engeller, ancak empati, hoşgörü ve dayanışmayla aşılabilir. Engelli vatandaşlarımızın azim, kararlılık ve yaşama sevinciyle elde ettikleri başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.