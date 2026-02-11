Meski'nin "Ilısu İçme Suyu Projesi" ile Gülnar İlçesi İçme Suyuna Kavuştu

(MERSİN) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Ilısu İçme Suyu Projesi ile Gülnar'ın 50 yıllık su sorunu çözüme kavuşturuldu.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve özellikle de Gülnar ilçesinde kar ve yağmur yağışlarının azalmasıyla su sorunu artmıştı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk aşamasında Gülnar merkez ve 5 kırsal mahalle yer alırken, 5 kırsal mahalle daha projeye dahil edildi.

Özellikle yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşlarla birlikte nüfusun önemli ölçüde arttığı Gülnar'da, daha önce su dönüşümlü olarak veriliyordu. Kesintili ve yetersiz su nedeniyle mağduriyet yaşayan Gülnarlılar, Ilısu İçme Suyu Projesi ile birlikte çeşmelerinden kesintisiz akan suya kavuştu. Proje kapsamında; merkez mahallelerden Saray, Hacıpınar, Akdeniz ve Ayvalı, kırsal mahallelerden ise Köseçoban, Dayıcık, Demirözü, Konur, Çukurkonak, Mollaömerli, Üçoluk, Örtülü, Kurbağa ve Sarıkavak mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuştu.