Haberler

Gülnar'da orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Karagöl mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 2 su tankı ve 1 söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
Marmara'daki 185 deprem 'deprem fırtınası' çıktı

İstanbul'daki deprem fırtınası büyük depremi tetikler mi?

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı
Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı

Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından ifadeye çağırıldı