Haberler

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ilısu ve Gezende mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 4 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti