Gülnar'da doğal gaz çalışmaları için istişare toplantısı yapıldı

Gülnar'da doğal gaz çalışmaları için istişare toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Gülnar ilçesinde doğal gaz çalışmalarının ele alındığı toplantı düzenlendi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde doğal gaz çalışmalarının ele alındığı toplantı düzenlendi.
Belediye Başkanı Fatih Önge başkanlığında Aksa Doğal Gaz yetkilileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Mahalle muhtarlarının doğal gazla ilgili taleplerinin dinlendiği toplantıda, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Belediye Başkanı Önge, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt ve parke taşıyla ilgili işlemlere başlandığını kaydetti.
Toplantı, mahalle muhtarlarının taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.