Gülnar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Oldu

Gülnar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katıldı. Belediye başkanı Fatih Önge, üyeliğin kardeş şehir ilişkileri ve kültürel işbirlikleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gülnar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi oldu.

Belediye tarafından yapılan üyelik başvurusu Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu kararıyla onaylandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay imzasıyla Gülnar Belediyesine gönderdiği resmi yazıda, üyeliğin hem belediye hem de birlik için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, üyeliğin kardeş şehir ilişkileri, kültürel işbirlikleri ve ortak projeler için önemli adım olduğunu belirterek, "Gülnar'ı sadece yerel ölçekte değil, uluslararası düzeyde de tanıtmak ve geliştirmek için çalışmalarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
