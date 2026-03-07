Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Önge, mesajında, kadınların sadece aile yapısının değil, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temel taşı olduğunu belirtti.

Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü olan kadınların daha müreffeh bir geleceğin en büyük teminatı olduğunu ifade eden Önge, şunları kaydetti:

"Gülnar'da kadınlarımızın elinin değdiği her işin güzelleştiğini görüyoruz. Tarladan ofise, evden siyasete kadar her alanda emek veren kadınlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Kadınların huzurlu ve güven içinde olduğu bir toplum, geleceğe umutla bakan bir toplumdur. Başta şehit ve gazi annelerimiz ile eşleri olmak üzere tüm Gülnarlı hemşehrilerimin ve dünyadaki tüm kadınların bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."