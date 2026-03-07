Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Önge, mesajında, kadınların sadece aile yapısının değil, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temel taşı olduğunu belirtti.

Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü olan kadınların daha müreffeh bir geleceğin en büyük teminatı olduğunu ifade eden Önge, şunları kaydetti:

"Gülnar'da kadınlarımızın elinin değdiği her işin güzelleştiğini görüyoruz. Tarladan ofise, evden siyasete kadar her alanda emek veren kadınlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Kadınların huzurlu ve güven içinde olduğu bir toplum, geleceğe umutla bakan bir toplumdur. Başta şehit ve gazi annelerimiz ile eşleri olmak üzere tüm Gülnarlı hemşehrilerimin ve dünyadaki tüm kadınların bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

Liseliler parkı boks ringine çevirdi! İfadeleri çok korkunç