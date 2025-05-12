Gülnar Belediye Başkanı'ndan Hemşireler Haftası Mesajı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine dikkat çekti ve onların özverili çalışmalarının sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığını vurguladı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Önge, mesajında, hemşirelerin sağlık sisteminin temel taşlarından olduğunu belirtti.
Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sunulmasında özveriyle görev yaptığını kaydeden Önge, "Hemşirelerimiz, hastaların tedavisinin yanı sıra onlara moral ve umut aşılayarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktadır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel