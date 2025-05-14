Gülnar Belediye Başkanı'ndan Eczacılar Günü Mesajı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla eczacıların toplum sağlığındaki önemine vurgu yaparak bir mesaj yayımladı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Önge, mesajında, eczacıların toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hayati rol üstlendiğini belirtti.
Eczacıların sağlık profesyonelleri olduğunu kaydeden Önge, "Eczacılarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez ir parçasıdır. Gece gündüz demeden, fedakarca çalışarak halkımızın sağlığına hizmet etmektedirler." ifadesini kullandı.
Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel