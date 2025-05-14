Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Gülnar Belediye Başkanı'ndan Eczacılar Günü Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı'ndan Eczacılar Günü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla eczacıların toplum sağlığındaki önemine vurgu yaparak bir mesaj yayımladı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, eczacıların toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hayati rol üstlendiğini belirtti.

Eczacıların sağlık profesyonelleri olduğunu kaydeden Önge, "Eczacılarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez ir parçasıdır. Gece gündüz demeden, fedakarca çalışarak halkımızın sağlığına hizmet etmektedirler." ifadesini kullandı.

Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.