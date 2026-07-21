Gülnar Belediye Başkanı Önge, ıslah çalışması süren dere yatağında incelemede bulundu

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Pazaryeri bölgesindeki dere yatağında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Önge, çalışma alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Önge, ilçenin altyapısını güçlendirmek ve olası su taşkınlarının önüne geçmek adına çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bölgedeki risklerin en kısa sürede bertaraf edileceğini vurgulayan Önge, sürece katkı sunan kurumlara da teşekkür etti.