Güllü'nün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki anları kaydedildi. Görüntülerde, Güllü'nün evin içinde olduğu ve ardından düşme seslerinin geldiği zamanlar yer alıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

