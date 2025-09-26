Güllü'nün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel