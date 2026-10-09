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Güllü'nün ölümü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümü davasının 2'nci duruşmasında kararını verdi. Mahkeme, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i 'kadına ve üst soya karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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