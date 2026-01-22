Haberler

Güllü'nün Ölümüyle İlgili Tutuklanan Eski Sevgili Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Şartıyla Serbest Bırakıldı

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski sevgili Kervan Eminoğlu, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Eminoğlu, Güllü'nün ölümünden 20 dakika sonra kızı Tuğyan'a mesaj göndermesiyle de dikkat çekti.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Eminoğlu, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden ayrılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Eminoğlu, 'Neyi çekiyorsunuz yeter' diyerek tepki gösterdi.

GÜLLÜ ÖLDÜKTEN 20 DAKİKA SONRA TUĞYAN'A MESAJ YAZIP SİLMİŞ

Öte yandan incelenmek üzere cep telefonuna el konulan ve kan ile idrar örneği alınan Kervan Eminoğlu'nun, şarkıcı Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip, sildiği öğrenildi. Eminoğlu'nun savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
