Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Gülter, tutuklandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu belirterek, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını söyledi. Gülter, tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderildi.
'GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK'
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliye giriş ve çıkış anlarında, gazetecilerin sorularına yönelik, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ben suçsuzum" dedi.
Öte yandan, tutuklanan Gülter, Gebze Cezaevi'ne gönderildi.
Zehra BAYKAL/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel