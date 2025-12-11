Güllü'nün Avukatı Gözaltına Alınmadan Önceki Mesajlarını Gösterdi

AVUKATI GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ MESAJLARINI GÖSTERDİ

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, müvekkilinin yurtdışına kaçma gibi bir planı olmadığını söyleyip, Gülter'in gözaltına alındığı sırada Yalova'ya dönmek için İstanbul'daki evden valizleriyle birlikte çıktığını öne sürdü. "Bırakın yurtdışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek parası yoktu" diyen Avukat Rahmi Çelik, Gülter'in, gözaltına alındığı 9 Aralık Salı günü, annesinin eski asistanı ve menajeri olan Çiğdem D.E.'ye Whatsapp üzerinden, "Abla valizleri alıp, geri Yalova'ya döneceğim" yazdığını söyledi. Çelik, Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, Büyükçekmece'de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.'nin de Çiğdem D.E.'ye, "Tuğyan valizlerini alıp, Çınarcık'a dönecekmiş. Ben, 'En azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın' dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" dediğini ve gözaltına alınmadan dakikalar önce de "Çocuklar şimdi çıktı, haber vereyim" diyerek mesaj attığını belirtti.