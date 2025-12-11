Haberler

Güllü'nün Avukatı Gözaltına Alınmadan Önceki Mesajlarını Gösterdi

Güllü'nün Avukatı Gözaltına Alınmadan Önceki Mesajlarını Gösterdi Haber Videosunu İzle
Güllü'nün Avukatı Gözaltına Alınmadan Önceki Mesajlarını Gösterdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da yaşanan şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, müvekkilinin yurtdışına kaçma planı olmadığını ve gözaltına alınmadan önceki mesajlarını açıkladı.

AVUKATI GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ MESAJLARINI GÖSTERDİ

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, müvekkilinin yurtdışına kaçma gibi bir planı olmadığını söyleyip, Gülter'in gözaltına alındığı sırada Yalova'ya dönmek için İstanbul'daki evden valizleriyle birlikte çıktığını öne sürdü. "Bırakın yurtdışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek parası yoktu" diyen Avukat Rahmi Çelik, Gülter'in, gözaltına alındığı 9 Aralık Salı günü, annesinin eski asistanı ve menajeri olan Çiğdem D.E.'ye Whatsapp üzerinden, "Abla valizleri alıp, geri Yalova'ya döneceğim" yazdığını söyledi. Çelik, Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, Büyükçekmece'de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.'nin de Çiğdem D.E.'ye, "Tuğyan valizlerini alıp, Çınarcık'a dönecekmiş. Ben, 'En azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın' dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" dediğini ve gözaltına alınmadan dakikalar önce de "Çocuklar şimdi çıktı, haber vereyim" diyerek mesaj attığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
title