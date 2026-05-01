Gülizar Biçer Karaca: "Akp'nin Emek Düzeni Çocukları İşe, Gençleri Eve, Kadınları Güvencesizliğe İtmektedir"

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1 Mayıs mesajında, "Türkiye'nin ihtiyacı çocuk emeğini ortadan kaldıran, gençlere güvenceli gelecek sunan, kadın emeğini görünür ve güvenceli kılan, holdinglere değil emek kesimine hakkını teslim eden sosyal devlet düzenidir" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "AKP'nin Emek Düzeni: Çocuklar İşte, Gençler Evde, Kadınlar Güvencesiz" başlıklı notunu paylaştı.

1 Mayıs'ın, yalnızca ücret, sendika ve meydan hakkının değil, emeğin en görünmez, en kırılgan ve en çok sömürülen kesimlerinin de günü olduğunu belirten Karaca, "AKP iktidarında yıkıcı emek düzeni; yalnızca düşük ücret ve işsizlik üzerinden değil, çocukların çalışmaya mecbur bırakıldığı, gençlerin geleceksizliğe mahkum edildiği ve kadın emeğinin görünmezleştirildiği, emek hareketinin ve örgütlenme hakkının gasp edildiği neoliberal rejim ve sosyal devletin sorumluluklarını devri üzerinden kurulmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in, "2025 İstatistiklerle Çocuk" verilerine göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranının yüzde 25,5 olduğunu aktaran Gülizar Biçer Karaca, verilere göre, bu oranın, erkek çocuklarda yüzde 36,5'e, kız çocuklarda yüzde 13,9'a çıktığını, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda yoksulluk veya sosyal dışlanma riskinin yüzde 36,8 olduğunu belirtti.

"2025 yılında en az 94 çocuk işçi çalışırken yaşamını yitirdi"

Karaca, İSİG Meclisi'nin bağımsız izleme verilerine göre de 2025 yılında en az 94 çocuk işçinin çalışırken yaşamını yitirdiği, son 13 yılda çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısının en az 836'ya ulaştığını kaydetti.

MESEM'in çocuk emeği tartışmasının merkezinde olduğunu vurgulayan Karaca, "MESEM, çocukları kağıt üzerinde öğrenci statüsünde tutarken fiilen işletmelere yönlendiren bir modele dönüşmüştür. Çocuklar işletmelere gönderiliyor; kaza ve ölüm olduğunda sorumluluk Bakanlıklar, okul, işletme ve denetim mekanizmaları arasında dağıtılıyor. Bu, çocukları koruyan değil, sorumluluğu görünmezleştiren ve öldüren bir sistemdir" değenlendirmesini yaptı.

Gençler bakımından tablonun, "ev gençliği" ve "ne eğitimde ne istihdamda olma NEET" hali üzerinden derinleştiğini ifade eden Gülizar Biçer Karaca, yine TÜİK verilerine göre, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 30,3'ünün NEET, yani ne eğitimde ne istihdamda olduğunu, genç kadınlarda bu oranın yüzde 43,4'e ulaştığını bildirdi.

"Kadınların ev içi emeği çalışma sayılmıyor"

Gülizar Biçer Karaca, İSİG Meclisi'nin 2025 iş cinayetleri raporuna göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini, bunların 138'inin kadın işçi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"AKP'nin emek düzeni çocukları işe, gençleri eve, kadınları güvencesizliğe itmektedir. Çocuk emeği mesleki eğitim adı altında meşrulaştırılmakta, gençlerin işsizliği bireysel sorun gibi gösterilmekte, kadınların ev içi emeği çalışma sayılmamaktadır. 1 Mayıs'a giderken çocukların okulda kalma hakkı, gençlerin geleceğini kurma hakkı, kadınların eşit ve güvenceli çalışma hakkı, işçilerin ücret, özlük ve sosyal hakları, insan haklarına duyarlı bir anlayış ve politikayla teslim edilmelidir. Türkiye'nin ihtiyacı, çocuk emeğini ortadan kaldıran, gençlere güvenceli gelecek sunan, kadın emeğini görünür ve güvenceli kılan, holdinglere değil, emek kesimine hakkını teslim eden sosyal devlet düzenidir."

Kaynak: ANKA