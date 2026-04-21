Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklanan Eski Başhekim Çağdaş Özdemir: "Gülistan'ın Kayıtlarının Silindiği Yönünde Görüşüm Vardır"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ifadesinde, "Gülistan'ın kayıtlarının silindiği yönünde görüşüm vardır" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir ifadesinde Doku'nun hastane kayıtlarına ilişkin, "Kayıtlara ulaşılamıyorsa silinmiştir, silindiği yönünde görüşüm vardır" beyanını verdi.

Özdemir, ifadesinde 2019'da vekaleten İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildiğini, Haziran 2022'ye kadar bu görevi sürdürdüğünü belirtti.

"Görevi kendim istemedim"

Özdemir, aynı dönemde hem başhekimlik hem de il sağlık müdürlüğü görevini yürütmesine ilişkin soruya, görevi kendi talebiyle üstlenmediğini belirterek, "Dönemin valisine bu iki görevi birlikte yürütmekte zorlandığımı birkaç kez ilettim. Pandemi nedeniyle değişiklik yapılmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Silme işlemlerini şirket yapar"

Hastane kayıt sistemine ilişkin bilgi veren Özdemir, 2019-2020 yıllarında hastanede bir yazılım şirketiyle çalışıldığını, sistem üzerinde işlem yapma yetkisinin şirket personelinde olduğunu söyledi. Özdemir, "Kayıtların silinmesi, düzeltilmesi ve eklenmesi işlemleri firma personeli tarafından yapılırdı. Benim ya da hastane çalışanlarının böyle bir yetkisi yoktu" dedi.

"Kayıtlara ulaşılamıyorsa silinmiştir"

İfadesinde, Gülistan Doku'yu tanımadığını ve hiç görmediğini belirten Özdemir'e, 31 Aralık 2019 tarihinde hastane giriş kaydı bulunduğuna dair POLNET verilerine rağmen bu kayıtlara ulaşılamaması soruldu.

Özdemir, "POLNET verilerinin hastaneden alındığını biliyorum. Böyle bir kayıt tespit edildiyse vardır. Sonrasında ulaşılamıyorsa silinmiştir. Gülistan'ın kayıtlarının silindiği konusunda görüşüm vardır. Bu konunun bilişim uzmanlarınca incelenmesi gerekir. Eksik raporlar konusunda da bilgim bulunmuyor" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında, savcılığa gönderilen belgeler arasında Gülistan Doku'ya ait epikriz raporlarında eksiklik bulunması da Özdemir'e soruldu. Özdemir, söz konusu yazıda yer alan imzanın yardımcılarına ait olabileceğini belirterek, "Evrakın hazırlandığını biliyordum ancak içeriği hakkında bilgim yok. Bu konuda kimseyle görüşmem olmadı. Böyle bir işlem yapıldıysa benim bilgim ve sorumluluğum yoktur. Sistem üzerindeki işlemler yazılım firması ve bilgi işlem biriminin sorumluluğundadır" dedi.

