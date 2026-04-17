Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Munzur Üniversitesi'nde görevli iki şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde aileler arasında arbede yaşandı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın savcılık ifadesi tamamlandı. Gültürk ve Önal çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

AİLELER ARASINDA ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Gülistan Doku'nun ailesi ile 2 şüphelinin yakınları arasında adliye binası önünde kavga çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavga, polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Doku ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.

GÜLİSTAN'IN ABLASI AYGÜL DOKU: ARTIK DAYANAMIYORUZ

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kavga sonrası yaptığı açıklamada, "Kız kardeşimi, bütün aile üyelerimi tahrik etti. 'Siz kimsiniz, bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan biran önce Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bir kızımızı kaybettik. Aile bireylerimizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi kız kardeşimi tenhada sıkıştırıp, 'Sen beni tanımıyor musun?' diyor. Bu kadar cüretkarlık, bu cesaret nereden geliyor bunlara. Biz yaralı bir aileyiz. Biz neden bunları yapmıyoruz. Biz saldırmayı bilmiyor muyuz? Biz artık dayanamıyoruz. Artık bir çözümün bulunması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
