Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifadeye çağrıldı
İFADESİ 4 SAAT SÜRDÜ
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifade işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaklaşık 4 saat tanık olarak ifade veren Delen'in adliyeden ayrıldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı