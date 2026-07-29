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Gülistan Doku soruşturmasında 8 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde

Gülistan Doku soruşturmasında 8 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde
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(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturmasında geçen günlerde gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturmasında geçen günlerde gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'üncü dalga operasyonun ardından adli süreç devam ediyor. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün sabah 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçte usulsüzlük yapıldığı ve delillere müdahale edildiği iddialarına ilişkin elde edilen bulgular doğrultusunda 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda; 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan ilk 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA
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