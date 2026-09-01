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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga: 2 şüpheli adliyede, 1 tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga: 2 şüpheli adliyede, 1 tutuklandı
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Erzurum'da yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kadın şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de aralarında polis dalgıçlarının bulunduğu şüphelilerden 1 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kadın şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi. Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

DALGIÇ POLİSLER GÖZALTINDA

Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirildi.

1 POLİS DALGIÇ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan dalgıç polisler, adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Şüphelilerden 2'si daha bugün adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğeri tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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