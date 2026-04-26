Gülistan Doku Soruşturması... Süleyman Soylu: "Bu Soruşturma Ucu Nereye Kadar Giderse Gitsin Kararlılıkla Yürütülmelidir"

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir. Bilesiniz… Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır" dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir. Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir."

O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır. Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan 'sipariş haberlerle' kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir. Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir.

Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir. Bilesiniz… Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır. Aşağıda; milletvekilinin sorduğu sorular, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplar, iftira ve çarpıtma içeren haberleriniz ile birlikte hareket ettiğiniz diğer yayın organlarının aynı cümlelerle yayımladığı haberler…"

