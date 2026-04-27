Gülistan Doku Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Bölümü çalışanları Burçin Y. ve Yücel E. Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümü çalışanları Burçin Y. ve Yücel E. gözaltına alınmıştı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilere "suç delillerini yok etme, değiştirme ve gizleme" suçlaması yöneltiliyor. Daha önce dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir de aynı suçlamayla tutuklanmıştı.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, ihraç polis Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmış, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

