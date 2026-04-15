Gülistan Doku Soruşturması… Abla Aygül Doku: "Gülistan'ın Öldürülmesine İlişkin Deliller 10 Bin Dolar Karşılığında Bir Polis Tarafından Yok Edildi"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ve Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Adliyesi önünde soruşturma dosyasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Avukat Ali Çimen, dosyanın gelişimine ilişkin daha önce de basın mensuplarına aşama aşama bilgi verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada dosyanın örtbas edilmesine ilişkin sürekli bahsettiğimiz kamu görevlisi (Eski Tunceli Valisi) Tuncay Sonel'dir. Gülistan Doku'ya ait telefonun sim kartı, soruşturma birimlerine teslim edilmek üzere kendisine verilmiş, ancak bu sim kart siber çetelerle iş birliği yapılarak Ankara'da bulunan ve şu an gözaltında olan bir polis memuruna teslim edilmiştir. Bu polis memuru da 18 Ocak 2020 tarihinde Gülistan'a ait ve Tuncay Sonel ile yakınlarına ilişkin delillerin bulunduğu görüşmeleri silmiştir."

Çimen, bu iddiaların delillere dayandığını bildirerek, "Bu eylemi gerçekleştiren kişiyle Tuncay Sonel'in HTS kayıtları dosyaya girmiştir. Ayrıca bu kişiye para verildiği, paranın da Tuncay Sonel'in koruma amiri tarafından gönderildiği banka kayıtlarıyla sabittir" dedi.

"Görevden alınmalı ve gözaltına alınmalı"

Çimen, Tuncay Sonel'in halen kamu görevinde olmasının soruşturmayı zora soktuğunu ifade ederek, "Tuncay Sonel'in İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye başmüfettişi olarak görevini sürdürmesi, dosya açısından kabul edilemez. Delilleri kararttığı maddi bulgularla ortadadır. Bu nedenle derhal görevden alınmasını ve gözaltına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Soruşturmada gözaltına alınan kişilerin daha alt düzeyde olduğunu belirten Çimen, "Dosyada 6 yıldır süren bir örtbas söz konusudur. Eğer bu örtbas tüm yönleriyle ortaya çıkarılacaksa en büyük fail Tuncay Sonel'dir. Diğer kişiler daha alt kademededir" ifadelerini kullandı.

"Savcılığın eli güçlendirilmeli"

Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı sürdürdüğünü anımsatarak, "Dosya gizli olduğu için detayları bilmiyoruz ancak savcılık görevini yapıyor. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili kişinin görevden alınması gerekiyor. Savcılığın elinin güçlendirilmesi gerekir" dedi.

Abla Aygül Doku'nun sözleri

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise şu an ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın geçmişte kendisini aradığını anlattı.

Aygül Doku, özetle şunları söyledi:

"Umut Altaş beni aradı. Ailesinin Nurşen Altaş ile Celal Altaş olduğunu öğrendik ve görüşmeye gittik. Daha oturmadan bize 'Allah rahmet eylesin' dediler. Bugüne kadar hiçbir yetkili bize böyle bir şey söylememişti. Bu nedenle onların bir şey bildiğini düşündük. Altaş ailesinin üzerine gidince bize ses kayıtları olduğunu söylediler. Bu kayıtları savcılığa ilettiklerini, hukuki yollardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler."

Umut Altaş ile bizzat görüştüm. Daha önce kardeşimin Zaynal Abakarov tarafından öldürüldüğünü düşünüyordum ancak sonradan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü Altaş ailesinden öğrendim. Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Olası bir durumda suçun Umut Altaş'a yıkılması planlandı. Çünkü kendisi yurt dışına gitmişti."

"10 bin dolar karşılığında deliller yok edildi"

Açıklamasında delil karartma iddiasına da değinen Doku, şunları söyledi:

"Şu an gözaltında olan Gökhan isimli polis bize ulaştı ve Gülistan'ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Bu bilgileri belgeleriyle paylaştı. Ayrıca Gülistan'ın 5 Ocak günü geç saatlere kadar hayatta olduğunu ve o görüntüleri de kendisinin sildiğini ifade etti. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş'tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi."

Dosyanın geldiği noktaya dikkati çeken Doku, "Bu dosya artık çok kritik bir aşamada. Cinayetin çözüldüğünü düşünüyoruz. Bu bilgileri belgeye dayalı olarak paylaşıyorum. Aile olarak can güvenliğimizden endişeliyiz. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

