Gülistan Doku Soruşturmasında Celal Altaş'ın Jandarma İfadesi Ortaya Çıktı: "Valinin Oğlu Mustafa Türkay Sonel Bu Silahla Birini Öldürdüm Demiş"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Celal Altaş'ın jandarmadaki ifade tutanağına ulaşıldı. Firari şüpheli Umut Altaş'ın babası olan Celal Altaş, "Umut'la defalarca görüştüm, '(Gülistan'ı) tanımıyorum, bilgim yok' dedi. Ancak bir görüşmemizde '(Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu) Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum' dedi" şeklinde ifade verdi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili dosyada 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda "şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesi ortaya çıktı.

Buna göre Celal Altaş, ifadesinde oğlu Umut Altaş'ın olayla ilgili bazı bilgilere sahip olabileceğini belirterek, "Oğlum belli ki bir şeyler saklıyor, bir şeylerden de korkuyor. Benim oğlum birisini öldüremez ama bir şeye şahit olmuş olabilir" dedi.

"Tehdit ediliyorum, para gönderin dedi"

Altaş, ifadesinde oğluyla yaptığı görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir bölümü de şu sözlerle anlattı:

"Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakım veya yardımım yoktur. Umut'la defalarca görüştüm, 'Tanımıyorum, bilgim yok' dedi. Ancak bir görüşmemizde 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum' dedi. Başka bir konuşmada ise 'Bana para gönderin, ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' dedi. Neden tehdit edildiğini anlamadım."

Altaş, oğlunun somut bir bilgi vermediğini belirterek, ABD'de kendisiyle görüşen akrabalarının da herhangi bir bilgi edinemediğini söyledi. Altaş,

"Avukat olan akrabam ABD'ye gittiğinde Umut'la görüştü ancak o da bir şey anlatmadı, bilmediğini söyledi" dedi."

"Gülistan Doku'yu tanımıyorum"

Celal Altaş, Gülistan Doku'yu tanımadığını ve kaybolduğunu medyadan öğrendiğini belirterek, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgisinin olmadığını söyledi. Altaş, "Gülistan Doku neden kayboldu bilmiyorum. Eğer viyadükteki görüntü ona aitse, kimle görüştüğü baz kayıtlarından çıkar. Değilse o görüntünün neden servis edildiği araştırılmalı" beyanını verdi.

Tunceli'de kendi oğlu için kimsenin kamera ve hastane kayıtlarını silmeyeceğini söyleyen Altaş, "O şehrin mülki amiri kimse, onun yönlendirmesiyle ya da talimatıyla yapılır bu tür gayriyasal şeyler" dedi.

Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tanıştığını ifade ederek, "Vali olması nedeniyle turizm şirketim üzerinden projeler yürütüldü. Bu tanışıklık zamanla samimi ilişkiye dönüştü. Ordu'ya atandıktan sonra da hayırlı olsun ziyaretine gittik" bilgisini verdi.

Celal Altaş, olayla ilgili herhangi bir dahli olmadığını vurgulayarak, "Oğlum da olsa suçluysa kayırmam. Bildiklerini anlatmasını isterim" dedi.

Firari şüpheli Umut Altaş'tan gizli tanıklık talebi

Öte yandan jandarmada Altaş'a bir soru yöneltilirken, "Umut Altaş'ın Gülistan Doku olayıyla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı'na anlatacakları olduğunu söylemesi üzerine, TSİ 04.00'te Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan Umut Altaş'ın kullandığı ABD hattının arandığı" ve 2 saat 10 dakikalık görüşme yapıldığı ifadede yer aldı.

Sorunun öncesinde, "Oğlunuz Umut Altaş bu görüşmede tarafımızdan sorulan, gizli tanığın da beyan ettiği hususları inkar etmemiş... Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı'na telefonda gizli tanık olup olamayacağını sorduğu, kendisine böyle bir usulün olmadığı, kendisi görüşmek istediği için telefonla görüşüldüğü söylenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA