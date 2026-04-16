Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı tutuklandı
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorgulamaları sürerken, SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis de tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdoğan Elaldı'nın savcılık sorgusu tamamlandı.
Elaldı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok da bugün tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.