Haberler

Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Tunceli Valisi Sonel'in İşlemleri Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Tunceli'nin eski Valisi Tuncay Sonel ve Devlet Hastanesi eski Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifadeleri alınıyor. İlk dalgada 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifade işlemleri devam ediyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", Erdoğan Elaldı "kasten öldürme", Ferhat Güven "yağma", Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme", Gökhan Ertok ise "kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi" ve "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Vali Sonel'in işlemleri devam ediyor

Soruşturmanın ikinci dalgasında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum İl Emniyet Müdürülüğü'ndeki; Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Doku Ailesi'nin avukatı Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyasında tutanaklarda adı olan, aramalara katılan veya talimatı olan tüm görevlilerin, Başsavcımız Ebru Hanım dönemi hariç, tamamı Tuncay Sonel soruşturmasına tanık sıfatıyla dahil edilmesi tarafımızca istenecektir. Bu talep ile failin fiilinin belirlenmesine katkı sağlanmasını amaçlanacak olup sonuca göre bu kişilerin hukuki durumaları tarafımızca değerlendirilecektir" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel'in işlemleri Erzurum'da sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!