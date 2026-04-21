Haberler

Gülistan Doku Soruşturması Şüphelisi Eski Tunceli Valisi Sonel'in Genç Kızı Arama Çalışmaları Sırasında Kaydedilen Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için yapılan arama çalışmalarına dair yeni görüntüler yayınlandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve birçok bürokratın da katıldığı arama faaliyetleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen çalışmalarla dikkat çekiyor.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile birlikte çok sayıda bürokratın arama çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü 3 defa boşaltıldı. Yaklaşık 220 gün Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülere göre JÖH, PÖH, JAK, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri su üstünde ve su altında arama yapıyor.

Arama çalışmalarına başta dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere çok sayıda üst düzey bürokratın kaldığı görülüyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

