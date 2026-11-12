Gülhan Taş davasında sanığa ek savunma süresi verildi, duruşma 24 Aralık'a ertelendi

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Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş cinayetine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Say'ın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Say, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere sanığa söz verdi.

Tutuklu sanık Say, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Gülhan aracıma takip cihazı yerleştirdi. O cihazın, maktulün telefonuyla eşleştirilmesini ve bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum. Basına yansıyan haberler tamamen taraflıdır. Annem maktulün ailesiyle iletişime geçti, fakat arabuluculuk yapmak istemediler ve ılımlı yaklaşmadılar. Cezaevinde Gülhan'ı düşünüp ağlıyorum. Bana kolyeyi verseydi alıp gidecektim. Mütalaaya karşı asıl savunmamı yapmak için ek süre talep ediyorum."

Sanık avukatları, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ve yeni bilirkişi raporu alınması gerektiğini belirterek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre ve sanığın tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise bilirkişi raporuna göre, sanığın Gülhan Taş'ı tehdit ettiğini vurgulayarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek, avukatların tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'ın esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebini kabul ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Say hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

Kaynak: AA