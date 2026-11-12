Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gülhan Taş davasında sanığa ek savunma süresi verildi, duruşma 24 Aralık'a ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Say'ın esasa ilişkin savunma için ek süre talebini kabul etti ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş cinayetine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Say'ın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Say, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere sanığa söz verdi.

Tutuklu sanık Say, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Gülhan aracıma takip cihazı yerleştirdi. O cihazın, maktulün telefonuyla eşleştirilmesini ve bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum. Basına yansıyan haberler tamamen taraflıdır. Annem maktulün ailesiyle iletişime geçti, fakat arabuluculuk yapmak istemediler ve ılımlı yaklaşmadılar. Cezaevinde Gülhan'ı düşünüp ağlıyorum. Bana kolyeyi verseydi alıp gidecektim. Mütalaaya karşı asıl savunmamı yapmak için ek süre talep ediyorum."

Sanık avukatları, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ve yeni bilirkişi raporu alınması gerektiğini belirterek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre ve sanığın tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise bilirkişi raporuna göre, sanığın Gülhan Taş'ı tehdit ettiğini vurgulayarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek, avukatların tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'ın esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebini kabul ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Say hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

Kaynak: AA
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba61

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Antalya bu konuşmayı ayakta alkışladı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı67

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı
ABD'de bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır