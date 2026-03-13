Haberler

Gulf Air, uçuşlarını askıya almaya devam edeceğini duyurdu

Güncelleme:
Bahreyn hava yolu şirketi Gulf Air, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle uçuşların askıya alındığını duyurdu. Uçuşların devam etmesi için hava sahasının güvenli bir şekilde açılması gerektiği ifade edildi.

Bahreyn hava yolu şirketi Gulf Air, ABD- İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle uçuşların askıya alması sürecinin ikinci bir emre kadar devam ettiğini duyurdu.

Gulf Air'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Şirketin açıklamasında, bölge hava sahasının sürekli kapalı olması nedeniyle uçuşların askıya alınması sürecine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sivil Havacılık İşleri Bakanlığı'nın "hava sahasının güvenli bir şekilde yeniden açıldığını duyurmasının ardından" uçuşların tekrar başlayacağı ifade edildi.

Gulf Air, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle 28 Şubat'ta uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
