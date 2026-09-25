Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakanlık açıklamasına göre kabul, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki personelle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Tatlıoğlu ve beraberindeki personeli kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: AA