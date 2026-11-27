Güler, Pakistan'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Selman ile komitede bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'da Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile görüştü. Görüşme, Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısında yapıldı; Dışişleri Bakanı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu da katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İkinci Olağan Toplantısı için gittiği Pakistan'da, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Kaynak: AA