Gujarat'ta Yük Teleferik Kazası: 6 İşçi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde inşaat malzemeleri taşımak için kullanılan bir yük teleferik vagonunun kablolarının koparak düşmesi sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti.

Olay cumartesi günü eyaletin Panchmahal bölgesinde yer alan Pavagadh Tepesi'ndeki Shaktipeeth şantiyesinde meydana geldi.

Bölge yetkilisi Ajay Dahiya, vagonun düştüğü sırada içinde beş kişinin bulunduğunu, yerdeki bir kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin tamamının inşaat işçisi olduğu bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlatıldı.